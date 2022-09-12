Предвыборный пасьянс

До очередных выборов – меньше двух месяцев. Ситуация близка к критической – складывается впечатление, что ни один блок так и не может создать коалицию, основанную на уверенном большинстве. Сами блоки все те же: с одной стороны, альянс партии «Ликуд» с ультраортодоксами всех мастей, подпитываемый «профессиональными подстрекателями», которые называют себя религиозными сионистами, с другой – «коалиция перемен» во главе с «Еш Атид», которая все еще занимается решением целого ряда внутренних проблем.

Блок «Ликуда», на первый взгляд, кажется незыблемым — там безупречная партийная дисциплина. Именно она, кстати, позволила им, называющим себя сионистами, не моргнув глазом провалить закон, жизненно важный для поселений. Тем не менее, если копнуть поглубже, оказывается, что единство условно правых – иллюзия. Так, после праймериз в списке «Ликуда» не оказалось не только русскоязычных кандидатов, но и, например, друзов. После чего несколько традиционно верных партии лидеров друзской общины отказали в поддержке Ликуду. Крупнейшая партия в стране больше не представляет все слои израильского общества, отказалась от своей идеологии и оказалась секторальной сефардской. Да, и весь блок стал еще более ортодоксально-религиозным, что сулит нам жесткую регрессию в сфере религиозного диктата, неравного распределения обязанностей в обществе и, разумеется, бюджетов.

Интересно, какую стратегию выберет блок «Ликуда», который привык идти на выборы с позиции власти: много лет их главным козырем было кресло премьер-министра, но сейчас этот пост в других руках, и аргумент, что «только они могут управлять страной» уже не актуален. Оказывается, страной могут управлять и другие люди, причем, как выяснилось, очень даже эффективно, открыто и умело. Конечно, никто не ожидал, что все проблемы решатся за год, но экономика растет, безработица падает, террористы не наглеют больше обычного.

В блоке действующей коалиции тоже явно не обойдется без сюрпризов, при этом если у «Ликуда» все самое интересное происходит «под ковром», то здесь мы можем наблюдать за метаморфозами политиков в режиме реального времени. «Коалиция перемен» состоит из большого количества самостоятельных фигур, каждая из которых должна будет показать свои достижения за последний год. Им приходится практически в онлайн-режиме отвечать за свои действия, публично демонстрировать, чего они добились, работать с критикой за непопулярные решения. Сегодня со стороны израильского общества есть запрос на детальное обсуждение с избирателями реальных действий политиков, настоящее решение проблем, а не на пустые обещания, что «при нас все будет иначе».

Блоку «Ликуда» в этом смысле проще – вся предвыборная кампания заточена на вождя «Ликуда», но мы видим, что сегодня это уже не слишком работает.

Рассмотрим основных участников сегодняшнего «предвыборного пасьянса». Министр финансов Либерман, который ставит себе в заслугу принятие бюджета страны. За этот год парадоксальным образом экономика Израиля расцвела. На сегодня мы имеем профицит бюджета и высокий макроэкономический рост. Однако стоит отметить и тот факт, что жизнь израильтян ухудшилась по причине роста цен на многие товары и услуги. На этом фоне интересно будет посмотреть на то, как результаты деятельности Либермана повлияют на настроения его электората и как НДИ выстроит свою кампанию в новых условиях.

Министр обороны Ганц, который проявил себя во время операции «Рассвет», продемонстрировав профессионализм под руководством премьер-министра Лапида. Однако больше ничем особенным за последний год он не запомнился. Электорат Ганца более-менее стабилен, но, несмотря на все усилия по расширению электоральной базы (объединение с Сааром и вступление в партию главы генштаба Гади Айзенкота) рейтинг «Кахоль Лаван» росту не поддается.

Самый скандальный член коалиции — партия РААМ, присутствие которой в правительстве вызывает буквально судороги у оппозиции (хотя они сами хотели того же, но не сложилось). То, что правительство выделило большие деньги на инфраструктуру и борьбу с преступностью в арабском секторе заставило правых неустанно проклинать коалицию. Но нельзя не признавать очевидного – в Израиле проживает почти 2 миллиона арабов с израильским гражданством, в арабском секторе накопились проблемы, которые требуют срочного решения, а РААМ – единственная арабская партия, которая реально настроена на диалог. Её лидер Мансур Аббас спокойно признает еврейский характер Израиля и занят не палестинским вопросом, как остальные арабские партии, а улучшением жизни в Израиле – в первую очередь для своего электората, что вполне понятно. Впрочем, если арабы будут работать и нормально жить, а не уходить в мафиозные структуры и террор, лучше станет в первую очередь нам всем. И, кстати, операция «Рассвет» продемонстрировала еще один немаловажный факт – поддержка коалиции арабской партией никак не влияет на решения правительства по борьбе с терроризмом.

Единственная партия «коалиции перемен», которая понемногу, но набирает голоса — это «Еш Атид». Ее глава – Лапид, несмотря на перманентное давление и подковерные игры оппозиции, и в должности министра иностранных дел, и на посту премьера умудряется организовать работу всей государственной системы Израиля, которой по мнению «Ликуда» «мог управлять лишь Нетаниягу». При прямом участии Лапида за год улучшились взаимоотношения Израиля с ЕС и с демократической партией США (вернулся принцип близких взаимоотношений с обеими партиями), укрепилось положение Израиля в регионе путем заключения соглашений с рядом арабских стран (саммит в Негеве, комплекс договоров с Марокко, разрешение израильским самолетам пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии, расширение «соглашений Авраама», налаживание отношений с Турцией). При этом Лапид однозначно дает понять мировой общественности, что интересы Израиля на мировой арене будут жестко отстаиваться, и, в частности, мы не допустим того, чтобы Иран стал ядерной державой. Не стоит забывать и про недавнюю антитеррористическую операцию «Рассвет», где премьер-министр Лапид показал себя с неожиданной для многих стороны. Проявил неординарную решительность, приняв наступательную тактику против террора, чего мы не видели уже много лет. Несмотря на все сложности и обстоятельства, он поставил на первое место безопасность граждан страны и нанес террористам превентивный удар.

Избиратели прекрасно понимают, что без дипломатических способностей Лапида «правительства перемен» и вовсе бы не существовало. Согласно публичным социологическим опросам, многие склонны думать, что именно Лапид способен сформировать и новое правительство. Все решит несомненно избиратель, и многое будет зависеть от того, насколько сильной и крупной окажется его «Еш Атид» после выборов. Глава партии продемонстрировал лидерские качества в коалиции, создав атмосферу открытых договоренностей, которая держит в тонусе, в частности, и Либермана, и Ганца. Умение делегировать ответственность, договариваться в открытую, а не путем подковерных игр и адекватная политическая культура, безусловно, являются личным вкладом Лапида в сегодняшнюю политическую жизнь Израиля.

Но, несмотря на все это, грядущие выборы в Израиле как всегда обещают быть мало предсказуемыми и интересными, так как текущая избирательная кампания уже богата на скандалы, клевету и нарушение избирательного законодательства.

Автор: Леонид Зальцман.