Акции Tesla рухнули из-за резкого падения продаж в Китае

Акции Tesla Inc. упали после сообщения о том, что заказы производителя электромобилей в Китае упали почти вдвое в мае.

Об этом сообщает Autoblog.

Акции, которые уже упали более чем на 30% с пика в конце января до среды, упали в четверг на 5,3%. Акции также упали после того, как регулирующий орган США сообщил об отзыве более 5 500 автомобилей Model 3 и Y, а также почти 2 200 Model Y из-за отдельных дефектов ремня безопасности.

Ежемесячные чистые заказы Tesla в Китае упали примерно до 9800 в мае с более чем 18 тысяч в апреле, согласно The Information, находящейся в Сан-Франциско компании технических новостей, которая процитировала человека, осведомленного об этих данных. Это всего лишь последний из серии отчетов, которые, кажется, предполагают замедление продаж в стране, которая считается одним из самых важных рынков для отрасли.

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