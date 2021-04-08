Битва электромобилей: Kia против Lamborghini и Ferrari (ВИДЕО)

Электрокар Kia EV6 смог подтвердить статут одного из самых быстрых автомобилей в мире.

Новейшему электрокару Kia EV6 устроили дрег-заезд, в котором также участвовали именитые спорткары, большинство из которых она с легкостью обогнала. Об этом сообщает autoportal.ua.

В заезде участвовала топовая версия модели под названием KIA EV6 GT. Уже на момент дебюта, который, состоялся на минувшей неделе, электрокар поразил своими характеристиками: 585 л.с. мощности, 740 Нм крутящего момента, разгон до сотни за 3,5 сек. Эта машина является самой быстрой Kia в истории марки.

В заезде электрокару противостояли Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S, Porsche 911 Targa 4, а также Ferrari California T. Все автомобили проехала классическую дистанцию в 402 м.

Сначала Kia вырвалась вперед, но финишировал Kia EV6 GT лишь вторым. Победу одержал McLaren 570S. Однако Lamborghini, Porsche, Ferrari и Mercedes-Benz новая Kia оставила позади.

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Согласно сообщениям издания InsideEVs, в Южной Корее за первые 24 часа производитель Kia получил более 21 тыс. заказов (онлайн-бронирований) на их новинку.

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