Дэвид Бекхэм купил долю в компании по производству электромобилей Lunaz

Дэвид Бекхэм в последнее время инвестирует в перспективные направления.

Дэвид Бекхэм приобрел 10% акций Lunaz, британской фирмы по ремонту и электрификации автомобилей, поскольку бывший футбольный капитан сборной Англии делает ставку на различные инвестиции в компании, связанные с киберспортом, каннабисом, а теперь и автомобилями.

Об этом сообщает Autoblog.

Бекхэм инвестировал в Lunaz через свою инвестиционную компанию DB Ventures, сообщила компания в четверг, но не раскрыла стоимость сделки.

«Меня привлекла к компании их работа по восстановлению некоторых из самых красивых классических автомобилей с помощью вторичного использования и электрификации», — говорится в заявлении Бекхэма. Он присоединится к основателям Lunaz и семьям Барклая, Рубена и Деллала в качестве акционера.

Основанная в 2018 году Дэвидом Лоренц, Lunaz перерабатывает и электризует классические автомобили, сделанные Rolls-Royce, Jaguar, Range Rover и Bentley.

46-летний Бекхэм в прошлом году стал совладельцем лондонской академии виртуального спорта Guild Esports. Он также является совладельцем футбольного клуба «Интер Майами» и владеет почти 5% акций компании «Cellular Goods», которая производит продукты для ухода за кожей и спортивного восстановления на основе биосинтетических каннабиноидов.

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