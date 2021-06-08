Fiat объявил о полном переходе на электромобили к 2030 году

Fiat последний автопроизводитель, объявивший о полном переходе на электромобили к 2030 году.

Компания планирует поэтапный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, начиная с 2025 года.

Об этом пишет Engadget.

«Наш долг — как можно скорее вывести на рынок электромобили, стоимость которых не превышает стоимости автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в связи с падением стоимости аккумуляторов», — сказал генеральный директор Fiat Оливье Франсуа. «Мы изучаем территорию экологически чистой мобильности для всех: это наш величайший проект. В период с 2025 по 2030 год наша линейка продуктов постепенно будет работать только на электричестве. Это будет радикальным изменением для Fiat».

Fiat только что выпустил электрическую версию своего городского автомобиля 500 в некоторых регионах. Как отмечают СМИ, Fiat хочет помочь улучшить доступ к электромобилям, зарядной инфраструктуре и улучшить качество воздуха.

Ранее Курсор сообщал, что Tesla столкнется с ожесточенной конкуренцией электромобилей в Израиле. Автомобильный рынок Израиля переживает бум, особенно сегмент электромобилей. С одной стороны, это Tesla, а с другой — большое количество китайских конкурентов. При этом электромобили Tesla, которые сейчас прибывают в Израиль, поступают с китайских заводов компании.

Также мы писали, что в Израиль прибыли первые электромобили Tesla. Израильские покупатели заплатили за электромобили от 180 тыс. шекелей, но окончательная стоимость оказалась выше. Компания подняла цены на свои электромобили.