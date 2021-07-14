Geely собирается потеснить Tesla на израильском рынке

Китайский автопроизводитель Geely собирается выйти на израильский рынок до конца года. Так, Geometry C будет запущен в четвертом квартале после того, как будет признан соответствующим стандартам Европейского Союза и получит сертификат WVTA, признанный Израилем.

Автомобиль может проехать до 460 километров. Цена пока не установлена, но в Китае цены на различные модели колеблются от 20 до 28 тысяч долларов. Представитель компании заявил, что Израиль будет единственным западным рынком, на котором будут доступны автомобили Geely, что свидетельствует об уверенности компании в местной экономике.

Интерес к электромобилям в Израиле резко вырос с тех пор, как в феврале здесь была запущена Tesla, и ожидается, что в ближайшие годы на местном рынке появятся и другие электромобили.

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