Компания Alfa Romeo отправила свой новый автомобиль Tonale на доработку

Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale было решено отправить на доработку, поскольку качество машины не удовлетворило генерального директора марки Жана-Филлипа Импарато. Отмечается, что ему не понравилась как работает гибридная силовая установка.

Дебют машины был запланирован на осень текущего года. Но есть большая вероятность, что это событие задержится. Переработка может занять около трех месяцев.

Важно, что в основу нового авто легла платформа Small Wide 4Х4 от Jeep Compass и Renegade. Машина будет оборудована двигателем мощностью либо в 190, либо в 240 лошадиных сил. Внешность новинки практически полностью была продемонстрирована в концепте 2019-года.

Ранее Курсор писал, что Mercedes-Benz рассекретил характеристики электромобиля EQS. Электрический Mercedes-Benz EQS пополнит линейку S-Class, хотя будет отдельной моделью. В продажу седан поступит в августе и будет предлагаться в двух версиях: EQS 450+ и EQS 580 4Matic +.

Компания Subaru представила новую версию автомобиля Outback. Известный автопроизводитель Subaru показал представил новую версию машины линейки Outback. Авто позиционируется как самое «вездеходное» в модельном ряду. Оно получило название Subaru Outback Wilderness Edition.

Lexus меняет свой вектор производства автомобилей. Концептуальная модель LF-Z Electrified, представленная несколько дней назад, продемонстрировала новый дизайн автомобиля и технологическое направление, в котором японская компания будет двигаться в ближайшие несколько лет.

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Электрокар Kia EV6 смог подтвердить статут одного из самых быстрых автомобилей в мире. Новейшему электрокару Kia EV6 устроили дрег-заезд, в котором также участвовали именитые спорткары, большинство из которых она с легкостью обогнала.