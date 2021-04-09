Компания Chevrolet готовит к выпуску электрическую версию машины Silverado

Концерн General Motors сообщил что в производство запущена полностью электрическая версия автомобиля Chevrolet Silverado. Важно понимать, что процесс находится лишь на ранней стадии.

Сообщается, что новинка будет построена вместе с новым GMC Hummer на заводе Zero в Детройте-Хамтрамке.

Информации о электрокаре Silverado немного, но точно известны некоторые детали. Так, запас хода авто составит более 600 километров.

Как рассказал топ-менеджер марки, эти автомобили должны изменить мир. Новинка получит все от предыдущих моделей Silverado, а также получить большое количество других новшеств.

Правда, конкретные сроки выпуска нового Silverado пока остались в секрете.

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