Компания Suzuki анонсировала новый мотоцикл

Японская компания Suzuki анонсировала выход нового мотоцикла GSX-S1000. Более того, уже началась тизерная компания. Опубликован первый видеоролик на американском сайте Suzuki. В нем было показано несколько компонентов, а также названа дата премьеры – 26 апреля.

По тизеру можно сказать, что мотоцикл оборудуют новым обвесом и новой светодиодной фарой. Предполагается, что изменения будут больше внешними с незначительными доработками с технической точки зрения по аналогии с новым Suzuki Hayabusa.

Кроме того, есть вероятность, что производитель добавит более надежный пакет электроники. Однако самое главное преимущество перед конкурентными – низкая стоимость – тоже должна остаться.

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