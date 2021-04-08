В сети показали интерьер автомобиля KIA K8 (ВИДЕО)

Автомобиль KIA K8 показали на видео. В сети уже появилась масса разборов салона машины. Блогеры обсуждают, какие новшества будут ждать водителя, когда он окажется внутри южнокорейского авто.

Отмечается, что модель ориентирована на производительность. Для пассажиров спереди инженеры и дизайнеры приготовили высокотехнологичные регулируемые комфортные сиденья. В них встроены функции вентиляции и обогрева, интенсивность которых можно контролировать в три этапа.

Пассажиры во втором ряду смогут получить многофункциональный центральный подлокотник с USB-портом зарядки, раздвижными подстаканниками и устройством управления мультимедиа.

Также интерес представляет 12-дюймовый цифровой кластер панели приборов. Такие же габариты имеет и развлекательная система. Примечательно, что все это объединили в один большой изогнутый дисплей.

В салоне также можно увидеть звуковую систему системой Meridian Audi с 14 динамиками. Она должна обеспечить трехмерное звучание.

Не осталось автор и без усовершенствованной системы помощи водителю. Kia (ADAS) поможет человеку за рулем избежать столкновений во время езды.

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