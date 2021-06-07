В сети показали первый экстремальный автомобиль Bentley Continental GT (ВИДЕО)

В Сети показали экстремальный автомобиль Bentley Continental GT3 Pikes Peak. Так, авто представляет собой купе, которое создано специально для скоростных подъемов. Кроме того, в сети появились и технические характеристики машины.

Отмечается, что под капотом был установлен двигатель V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами. Его мощность составляет 760 лошадиных сил и 1000 Нм максимального крутящего момента. Кроме того, машина может похвастаться увеличенными нагнетателями с внешними перепускными заслонками, а также специальными шинами, которые предназначены для вышеупомянутой задачи.

Примечательнее всего то, что Bentley Continental GT3 Pikes Peak работает не на обычном топливе. Оно заправляется специальной биосмесью «98RON Renewable Racing Fuel». Оно был созданы специально для автомобильного спорта.

Посмотреть на автомобиль можно ниже:

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