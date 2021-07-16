Volkswagen готовит новый большой внедорожник

Большой внедорожник будет позиционировать себя как альтернативу кроссоверу Volkswagen Atlas.

Автопроизводитель Volkswagen готовит к выпуску новый большой внедорожник, который должен стать альтернативой Atlas. При чем это должна быть полностью электрическая модель. Речь идет о Volkswagen ID.8.

Напомним, что немецкий автопроизводитель, чтобы соответствовать новым экологическим стандартам, в скором времени собирается сосредоточиться на производстве полностью электрических авто.

В линейке моделей новая модель будет выше кроссовера Volkswagen ID.4. Об этом рассказал генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс. Своей речью он поделился в социальных сетях.

Он заявил, что ранее о новом электрокаре компания не заявляла. По словам производителя, в салоне внедорожника могут разместиться семь пассажиров. Его длина будет более пяти метров. Машина довольно крупных размеров и должна войти в историю автопрома.

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