Посольство Украины в Израиле в годовщину вторжения рф: демократическая страна должна победить

Ровно год назад, 24 февраля, российская федерация* начала свою жестокую, безосновательную и незаконную войну против Украины, но многие страны с первого дня полномасштабного вторжения агрессора выразили поддержку украинскому народу и начала предоставлять свою военную помощь.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в Израиле.

«С первого дня ЕС и его государства-члены твердо стоят на стороне украинского народа словами и делами. Мы совместно с посольствами Европейского союза и Украины в Израиле отмечаем этот траурный день», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что демократическая Украина должна победить, и ее суверенитет должен быть восстановлен.

«Мы знаем, что это коллективная задача. Поэтому ЕС рассчитывает на всех своих партнеров, чтобы действовать в духе совместной ответственности и солидарности», — отметили в посольстве.

«Курсор» писал ранее, что ровно год назад, 24 февраля, российская федерация начала полномасштабную войну против Украины. Многие граждане проснулись от взрывов, их охватила паника, шок и страх. И стране давали всего три дня, но ВСУ на протяжение года мужественно сдерживают российскую агрессию и доказали, что готовы до конца бороться за свою независимость. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Еще мы писали, что в министерстве обороны Украины отметили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре ВСУ пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.