Литва обвинила Россию в поддержке политики Беларуси в отношении нелегальных мигрантов

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Россию в причастности к увеличению количества нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Глава МИД Литвы заявил, что поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Средней Азии, которые из Беларуси пытаются проникнуть на территорию страны, координируют российские власти.

Об этом сообщает Euractiv.

«Насколько нам известно, эти миграционные маршруты используются не только Беларусью, но, вероятно, и Россией — это вызывает все большее беспокойство. Мы знаем, что с тех пор, как западные войска покидают Афганистан, существует вероятность огромных миграционных потоков. В Таджикистане это также осуществляются при содействии России», – заявил Ландсбергис.

Глава МИД Литвы считает, что поток мигрантов может затронуть и Латвию, Финляндию, Эстонию, а также другие государства, граничащие с Россией.

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