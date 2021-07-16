Лукашенко разрешил военным подавлять протесты в Беларуси

Диктатор Александр Лукашенко одобрил закон, позволяющий подключать военных к подавлению протестных акций в Беларуси.

Отмечается, что закон Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя теперь позволяет объявлять в стране чрезвычайное положение в условиях массовых акций протеста и беспорядков.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

В законе указывается, что к беспорядкам могут быть причислены попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата власти, вооруженное восстание, массовые акции протеста, религиозные и межнациональные конфликты, которые сопровождаются насилием и угрожают жизням граждан.

В частности, закон позволяет в случае массовых беспорядков остановить работу СМИ и прекратить выпуск печатной продукции информационных изданий.

Кроме того закон устанавливает особый порядок аккредитации журналистов, а также позволяет ограничивать работу онлайн-СМИ.

В условиях режима чрезвычайного положения власти Беларуси могут привлекать военизированные подразделения МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

Военные могут привлекаться для противодействия террористической деятельности, подавления массовых беспорядков, обеспечения безопасности официальных лиц.

Ранее Курсор уже сообщал, что Лукашенко заявил, что ЕС и США терроризируют Беларусь.

Путин встретился с Лукашенко и обсудил сближение России и Беларуси.