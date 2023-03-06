Рф мобилизует больных гепатитом из-аз острой нехватки «живой силы» — перехват разговора

Россиян с инфекционными болезнями отправляют на фронт, так как солдаты быстро «заканчиваются» и восполнять потребность уже некем.

В рф* из-за нехватки личного состава в подразделениях мобилизуют россиян с инфекционными болезнями, в частности, в гепатитом.

Об этом свидетельствует перехват, который обнародовало Главное управление разведки МО Украины на своем Telegram-канале.

Разведка обнародовала запись разговора одного из российских окупантов со своей женой, из которой становится понятно, что мужчина болен гепатитом. Во время мобилизации его не осматривали врачи, он был сразу направлен в зону боевых действий.

Женщина пожаловалась, что супруга ведь пообещали отпустить домой только после того, как в армии оккупантов будет мобилизован кого-то другого. Однако этого так и не произошло.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как после войны Украина будет сосуществовать с рф*. По его словам, безопасность стране могут обеспечить полноправное членство в ЕС и НАТО. И еще Украина должна выиграть эту войну, а также изменить парадигму, которая была долгие годы.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно обнял украинскую журналистку, когда проводил совместную конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Отметим также, что Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС. Премьер-министр отметил, что это важное достижение, которое подтверждает целеустремленность Украины в продвижении по пути вступления в Евросоюз.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!