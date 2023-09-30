Военные угрожают, что, если они будут уничтожены при штурме Клещиевки, их родные выложат видео в сеть.

Группа российских оккупантов, брошенных на штурм украинской Клещиевки, записала видео с жалобами перед своей ликвидацией.

Ролик публикуют украинские соцсети.

Отмечается, что 15 оккупантов из 1307-го полка вооруженных сил российской федерации* обвинили командование в том, что оно сделало из них смертников. Группу бросили на захват села на Бахмутском направлении.

На видео оккупанты грозятся, что, если они будут уничтожены при штурме Клещиевки, их родные выложат видео в сеть.

«Сегодня, когда мы приехали сюда на «ноль», нам дали задачу разведки боем сначала, потом - взять лесополосу и выдвинуться полностью в жилой массив в Клещиевке. Чтобы вы понимали, в Клещиевке со стороны озера работают два «Леопарда». Зона полностью простреливается, лесополоса накрывается кассетами. Там стоит до 100 человек, нас выдвигается - 10 человек на всю эту арту, 5 - прикрытие. Магазинов нет, пулеметы гнилые. Нам обещали артподдержку, нам обещали эвакуацию, нам сказали, что будет все хорошо. Но если вдруг наша команда не вернется, с нашей командой что-то плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет!» - говорит оккупант.

По словам россиян, в боях за Клещиевку российская армия уже потеряла около 1,2 тысяч военных убитыми. В своем обращении оккупанты уверяют, что не отступят и попробуют выполнить задачу по повторной оккупации Клещиевки, хотя, там российской армии «делать нечего». При этом оккупанты отметили, что делают это «для россии» и своих родных.

Как сообщал Курсор, в середине сентября Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

"Могу подтвердить, это произошло благодаря усилиям 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной бригады Нацполиции "Лють", - рассказал военный.

До этого мы писали о том, что спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины. По словам Ильи Евлаша, на Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!