Россияне провели ротацию своих войск в Беларуси — повысилась ли угроза для Украины

Беларусь, которая является сателлитом рф, все больше втягивается в войну с Украиной на стороне рашистских захватчиков.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, заявил, что на территории Беларуси произошла смена войск армии российской федерации*.

В своем видеокомментарии, опубликованном командованием Объединенных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook, Наев сообщил, что на данный момент нет серьезной угрозы со стороны врага с северного направления.

Он также упомянул, что российские войска уже практически регулярно находятся на территории Беларуси и была проведена их ротация. Часть этих сил уже была выведена, но на четырех полигонах по-прежнему остались палаточные городки, предназначенные для приема дополнительных войск. Вполне реально, что туда передислоцируют другие подразделения армии российской федерации.

В то же время, ситуация в Украине находится под постоянным наблюдением. Наев подчеркнул, что обстановка стабильная и находится под контролем.

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