Россию могут судить за уничтожение экосистем в аннексированном Крыму

Автор материала Алексей Плотников заявляет о возможности обратиться в суд по факту уничтожения РФ уникальных систем на территории полуострова.

Автор статьи, опубликованной на портале Ассоциации по реинтеграции Крыма, пишет о том, что «масштабные наводнения на территории полуострова служат лишним доказательством безответственности российских оккупационных властей».

Плотников допускает, что уничтожение уникальных экосистем Крыма вполне может стать поводом для обращения в Международный уголовный суд.

В частности, как отмечает автор, 35 статья Дополнительного протокола Женевской конвенции, принятой в 1949 году, запрещает применение таких военных средств, которые способны нанести долговременный ущерб окружающей среде.

А статья 55 этого же протокола предполагает, что в условиях ведения боевых действий стороны должны избегать нанесения вреда окружающей среде.

В нормах международного права, как указывает автор статьи, также имеется Норма 44 о принятии во внимание необходимости сохранения окружающей среды при ведении боевых действий.

Согласно этой норме, вред окружающей среде в следствие военного конфликта должен быть сведен к минимуму.

Согласно принципу, отраженному в Стокгольмской декларации ООН по проблемам человека и окружающей среды, декларации, подписанной в Рио де-Жанейро в 1992 году, Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года и других международных нормативно-правовых документов, государство несет ответственность за то, чтобы деятельность на территории, которая находится под ее юрисдикцией, не наносила вред окружающей среде на территории других государств.

Автор обращает внимание на то, что ответственность государств за экологию на территории, находящейся под их оккупацией, подкрепляется резолюцией 687 Генассамблеи ООН от 1991 года.

В частности, тогда, согласно этой резолюции, на Ирак была возложена ответственность за происходящее на территориях, захваченных у Кувейта.

Как отмечает автор статьи, в 2019 году Комиссия международного права ООН в первом чтении приняла Проект принципов по защите окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами.

В частности, четвертая часть этого проекта определяет случаи оккупации одним государством территорий другого государства.

Так, принцип 20 обязывает государство-оккупант уважать и обеспечивать защиту окружающей среды на оккупированной территории.

Государство-оккупант должно принимать соответствующие меры по недопущению нанесения вреда окружающей среде на оккупированной территории.

Согласно принципу 21, государство, которое оккупирует территорию другого государства, распоряжаясь природными ресурсами на оккупированной территории должно обеспечивать использование этих природных ресурсов исходя из принципов защиты местного населения и окружающей среды.

Плотников отмечает, что вышеизложенные международные нормы создают основу для привлечения российских оккупационных властей к ответственности за ущерб, наносимый экосистемам крымского полуострова.

Автор статьи подчеркивает, что нанесение ущерба окружающей среде на оккупированной территории получило определение «экоцид».

Плотников обращает внимание на то, что в самой первой редакции Уголовного кодекса Украины от 2001 года была включена статья о массовом уничтожении флоры и фауны, отравлении атмосферы и водных ресурсов, а также действий, угрожающих экологической катастрофой.

Согласно украинскому законодательству, за такое преступление лицу может грозить от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

При этом практически аналогичная статья предусмотрена в Уголовном кодексе РФ.

Автор отмечает, что деятельность оккупационных российских властей с большой долей вероятности подпадает под определение экоцид.

Однако подробно положения об экоциде будут закреплены в Римском статуте Международного уголовного суда не ранее чем в течение ближайших 7 лет. Поэтому, по мнению автора, Украине уже стоит готовиться, а также полагаться на свое собственное уголовное законодательство.

При этом, как отмечает Плотников, именно рассмотрение дела об уничтожении экосистем аннексированного Крыма российскими властями может стать удобным прецедентом для Международного уголовного суда, чтобы закрепить подобную практику в будущем.

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