Скончался прославленный российский музыкант и актер

19:49, Вчера
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Музыкант Петр Мамонов фото
Музыкант Петр Мамонов
Фото: wikimedia.org

В России скончался известный рок-музыкант, лидер группы Звуки Му Петр Мамонов.

О смерти прославленного музыканта сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Петр Мамонов был госпитализирован с диагнозом коронавирус 1 июля. Его поместили в Коммунарку в тяжелом состоянии.

Уже на следующий день музыканта подключили к аппарату ИВЛ. Тем не менее, медикам не удалось спасти 70-летнего Мамонова.

Музыканта скончался в четверг, 15 июля. Незадолго до этого у него произошел инфаркт. В августе 2019 года музыкант перенес операцию по тройному шунтированию.

Коронавирус вызвал у музыканта целый спектр осложнений, включая сепсис, нарушение сердца и поражение легких.

Супруга Мамонова не может понять, кто мог инфицировать музыканта, поскольку в последние годы он вел отшельнический образ жизни и жил в Подмосковье.

Курсор уже сообщал, что стало известно о внезапной смерти гитариста культовой рок-группы.

 Рассел Кроу вакцинировался от коронавируса, отстояв в очереди несколько часов. Известный американский актер Рассел Кроу («Робин Гуд, «Гладиатор», «Секреты Лос-Анджелеса», «Отверженные и другие) заявил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса. По его словам, от отстоял очередь, в которой было около 7 тысяч человек.

 

Автор материала:
Алекс Федоткин

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