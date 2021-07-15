Скончался прославленный российский музыкант и актер

О смерти прославленного музыканта сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Петр Мамонов был госпитализирован с диагнозом коронавирус 1 июля. Его поместили в Коммунарку в тяжелом состоянии.

Уже на следующий день музыканта подключили к аппарату ИВЛ. Тем не менее, медикам не удалось спасти 70-летнего Мамонова.

Музыканта скончался в четверг, 15 июля. Незадолго до этого у него произошел инфаркт. В августе 2019 года музыкант перенес операцию по тройному шунтированию.

Коронавирус вызвал у музыканта целый спектр осложнений, включая сепсис, нарушение сердца и поражение легких.

Супруга Мамонова не может понять, кто мог инфицировать музыканта, поскольку в последние годы он вел отшельнический образ жизни и жил в Подмосковье.

Курсор уже сообщал, что стало известно о внезапной смерти гитариста культовой рок-группы.