Состояние Навального ухудшается — адвокат

Лечение, выписанное Навальному в колонии, «неэффективно и может привести к ухудшению состояния», считает она.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила об ухудшении состояния оппозиционного политика. Она отметила. что лечение. которое ему предлагают в колонии, опасно и может только усугубить ситуацию, пишет Корреспондент.

По ее словам, врачи в ИК-2 в Покрове сообщили Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружили две грыжи. При этом само МРТ Навальному не дали, медицинское заключение тоже не показали.

Адвокат также рассказала, что медперсонал исправительного учреждения настаивает, что пациенту нужно принимать диклофенак и никотиновую кислоту. Но у нее на этот счет есть сомнения, Михайлова уверена, счто администрация боится осмотра оппозиционного политика приглашенными врачами, потому что тогда станет «известно, что их отвратительное лечение привело к ухудшению состояния его здоровья».

У Навального по-прежнему болит спина и нога, у него утрачивается чувствительность ног и рук, также у оппозиционера уже несколько дней высокая температура.

Напомним, Алексея Навального задержали сотрудники правоохранительных служб, не позволив даже взять с собой адвоката.

Ранее российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный выложил в сеть запись своего разговора с сотрудником ФСБ, которого он считает причастным к попытке своего убийства. Отравитель, считая, что общается помощником секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева, не только признался в совершенном преступлении, но и поведал детали покушения.

ФСБ отрицает факт подлинности записи разговора оппозиционера со своим отравителем.

Мы информировали, что оппозиционного российского политика Алексея Навального дважды пытались убить нервно-паралитическим веществом Новичок. Отмечается, что вторая попытка отравления Навального Новичком произошла в больнице города Омск, куда госпитализировали политика после резкого ухудшения самочувствия.

В связи с этим немецкая клиника Charitе опубликовала отчет о лечении Навального.