Стало известно о нарушениях условий хранения вакцины Pfizer при поставках в Украину

Отмечается, что видео, полученное от представителей Государственной службы Украины по лекарственным средствам, опубликовал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
Об этом сообщает Страна.
«На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами, который прибыл в Харьков. На записи видно, что вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в длительный период времени. При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме – от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию», – отмечают журналисты издания.
Сотрудники минздрава, государственной лекарственной службы и управления по фармакологическому надзору Госэкспертного центра будут проводить расследование по факту допущенных грубых нарушений.
«В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки. Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной», – заявил Сергей Кравченко.
По его словам, вакцина должна перевозиться при условиях крайне низких температур. Только потом вакцина проходит процесс разморозки, смешивается с растворителем и применяется.
«На видео видно, что трекер в контейнере зафиксировал температуру 12,6 градусов, и при такой температуре вакцина транспортировалась длительное время. Это говорит о том, что холодовая цепь нарушена. Вакцина должна быть утилизирована», – подчеркнул Кравченко.
Курсор уже сообщал, что в Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом.