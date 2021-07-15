Стало известно о нарушениях условий хранения вакцины Pfizer при поставках в Украину

Вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech доставляют в Украину с грубыми нарушениями правил транспортировки.

Отмечается, что видео, полученное от представителей Государственной службы Украины по лекарственным средствам, опубликовал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Об этом сообщает Страна.

«На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами, который прибыл в Харьков. На записи видно, что вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в длительный период времени. При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме – от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию», – отмечают журналисты издания.

Сотрудники минздрава, государственной лекарственной службы и управления по фармакологическому надзору Госэкспертного центра будут проводить расследование по факту допущенных грубых нарушений.

«В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки. Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной», – заявил Сергей Кравченко.

По его словам, вакцина должна перевозиться при условиях крайне низких температур. Только потом вакцина проходит процесс разморозки, смешивается с растворителем и применяется.

«На видео видно, что трекер в контейнере зафиксировал температуру 12,6 градусов, и при такой температуре вакцина транспортировалась длительное время. Это говорит о том, что холодовая цепь нарушена. Вакцина должна быть утилизирована», – подчеркнул Кравченко.

Курсор уже сообщал, что в Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом.