В России опровергли проведение ядерных испытаний в Арктике

На военном полигоне на территории архипелага Новая Земля Россия проводит эксперименты без применения ядерного оружия с целью подтвердить надежность своего ядерного арсенала.

По словам начальника управления минобороны РФ генерал-майора Игоря Колесникова, на полигоне на территории Новой Земли с 1954 по 1990 год было проведено 132 ядерных испытания.

Об этом Колесников заявил в интервью российским СМИ.

«Далее с 1990-х годов с учетом введения моратория ни одного ядерного взрыва на этом полигоне проведено не было. Поэтому мы сейчас проводим неядерные взрывные эксперименты. Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса. Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки работают именно в таком же направлении, тоже проводят такие же эксперименты в Неваде», – заявил Колесников.

Новая Земля –это архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область России.

Кроме испытаний ядерного оружия, территория Новой Земли в 1957-1992 годах использовалась для захоронения жидких и твердых радиоактивных отходов.

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