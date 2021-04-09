В России пригрозили Украине войной в случае вступления в НАТО

Кремль отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что только вступление страны в НАТО положит конец конфликту на Донбассе.

В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО лишь обострит конфликт на Донбассе и спровоцирует полномасштабную войну.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», – заявила Захарова.

Она призвала Киев вернуться к выполнению Минских соглашений.

Ранее Курсор сообщал, что Россия предложила привлечь Януковича к переговорам по Донбассу.

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