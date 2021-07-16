В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19

Отмечается, что в больницы за сутки были госпитализированы 422 человека.

По информации минздрава Украины, от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 17 человек.

Среди заболевших за прошедшие сутки 50 детей и 16 медиков.

По количеству новых больных среди регионов Украины лидирует Киев, где за сутки было выявлено 224 новых больных COVID-19 и Одесская область, где количество новых больных за сутки составило 95 человек.

Всего в Украине за время эпидемии заболели 2 млн 243 тыс 605 человек. Скончались 52 тыс 702 человека.

При этом в минздраве Украины рассматривают возможность открыть пункты вакцинации от COVID-19 в помещениях аптек.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках», – сообщил гендиректор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина.

В данный момент на территории Украины открыты 1,2-1,3 тыс пунктов по вакцинации граждан.

При этом в стране работают около 600 мобильных бригад по проведению вакцинации и 200 общественных центров.

Ранее Курсор уже сообщал, что в Украине испортили тысячи доз вакцин Pfizer.

У тех, кто сделал прививку, всегда прогнозы более благоприятные в случае инфицирования. Более того, таких граждан практически нет в числе жертв ковида. По словам медиков, протоколы лечения те же самые. Привитые пациенты в целом имеют те же симптомы, что и не привитые, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.