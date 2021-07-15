Стали известны подробности скандала с нарушением условий поставок вакцины Pfizer в Украину

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 623 новых больных COVID-19.

По информации минздрава страны, среди новых инфицированных 37 детей и 12 медиков. В больницы за сутки доставили с диагнозом COVID-19 387 человек.

При этом 20 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19 за прошедшие сутки.

Наибольшее количество больных за сутки было отмечено в Киеве, где заболели 177 человек, а также в Одесской области – 57 чел, Житомирской – 33, Донецкой – 32 и Киевской –31.

Между тем, представители департамента здравоохранения Харьковской области сообщили о нарушении условий хранения вакцины от COVID-19 производства Comirnaty/Pfizer при поставках двух контейнеров с препаратом.

Уточняется, что испорченными предположительно оказались 9 тыс 360 доз вакцины из общего количества в 21 тыс 600 доз.

«1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области», – сообщили представители департамента.

Курсор уже сообщал о нарушениях условий хранения вакцины Pfizer при поставках в Украину.

В Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом.