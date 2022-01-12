Ученые рассказали, от каких занятий повышается риск заболеть COVID-19

Группа ученых из Института информатики здравоохранения Великобритании опубликовала список видов деятельности, которые повышают риск заражения коронавирусом.

Об этом пишет MedikForum.

Ученые пришли к выводу, что обычное посещение магазина увеличивает риск заболеть примерно в полтора раза. Чуть менее рискованными были занятия спортом на открытом воздухе. Эксперты считают, что это связано с социальным фактором в деятельности спортсменов, а не непосредственно с самими упражнениями. Кроме того, опасными были признаны походы в рестораны и общественный транспорт.

Заведениями с самым низким риском заболеваемости были парикмахерские, маникюрные салоны и салоны красоты.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

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Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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