Африканский союз отказался от закупки вакцины AstraZeneca

Страны сошлись во мнении, что проводить вакцинацию лучше препаратом Johnson&Johnson.

Африканский союз из-за многочисленных сообщений о развитии тромбоза после прививок от ковида, решил больше не закупать вакцину компании AstraZeneca, заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг.

Об этом сообщает Reuters.

Нкенгасонг отметил, что в настоящее время представители властей совместно с профильными экспертами изучают возможность замены поставок вакцины AstraZeneca на препарат фармгруппы Johnson&Johnson.

Сейчас у организации уже есть контракты на 670 млн доз вакцины для 55 стран союза. На долю Johnson&Johnson приходится 220 млн доз с возможностью закупить еще 180 млн. Пока основной вакциной, поставки которой согласованы союзом, является AstraZeneca, еще большее количество этой вакцины поступает в Африку через механизм COVAX.

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