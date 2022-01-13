Бустерная доза AstraZeneca вырабатывает высокий уровень антител против Омикрона: исследование

AstraZeneca разработала вакцину совместно с исследователями из Оксфордского университета , и лабораторные исследования, проведенные в прошлом месяце, показали, что трехдозовый курс AstraZeneca был эффективен против быстро распространяющегося штамма Омикрон.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Эти данные впервые опубликованы компанией после испытаний бустерной вакцины.
«Эти важные исследования показывают, что третья доза AstraZeneca после двух первоначальных доз одной и той же вакцины сильно повышает иммунитет против COVID-19 », — заявил глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард.
Крупное британское исследование, проведенное в декабре, показало, что прививка AstraZeneca повышает уровень антител при введении в качестве бустерной дозы после первоначальной вакцинации ее собственной вакциной или вакциной Pfizer, основанной на технологии мРНК.
Тем не менее, исследование пришло к выводу, что мРНК-вакцины, произведенные Pfizer и Moderna, давали наибольший прирост антител при введении в качестве бустерной дозы.
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