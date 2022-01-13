Бустерная доза AstraZeneca вырабатывает высокий уровень антител против Омикрона: исследование

, и лабораторные исследования, проведенные в прошлом месяце, показали, что трехдозовый курс AstraZeneca был эффективен против быстро распространяющегося штамма Омикрон.

«Эти важные исследования показывают, что третья доза AstraZeneca после двух первоначальных доз одной и той же вакцины сильно повышает иммунитет против COVID-19 », — заявил глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард.

Крупное британское исследование, проведенное в декабре, показало, что прививка AstraZeneca повышает уровень антител при введении в качестве бустерной дозы после первоначальной вакцинации ее собственной вакциной или вакциной Pfizer, основанной на технологии мРНК.