Число тяжелобольных пациентов с COVID продолжает расти

Согласно обновленным данным о COVID-19, опубликованным Министерством здравоохранения, количество тяжелобольных возросло до 53.

Об этом пишет Times Of Israel.

По данным Министерства здравоохранения, во вторник было диагностировано в общей сложности 756 новых случаев заболевания, а к обеду еще 519.

Число активных случаев заболевания увеличилось до 5220, а число погибших с начала пандемии составило 6441 человек.

Из 62 202 тестов, проведенных во вторник, 1,38% оказались положительными.

Курсор ранее сообщал, что в минздраве обновили требования в отношении въезда в Израиль и выезда из страны. В минздраве представили перечень обновленных правил для тех, кто возвращается в Израиль или собирается покинуть страну. Отмечается, что новые правила вступят в силу уже с пятницы, 16 июля.

В Pfizer готовят отчет об эффективности третьей дозы вакцины от COVID-19. Разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech готовятся в скором времени сообщить о необходимости применения третьей дозы вакцины для усиления иммунитета. Отмечается, что третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19 планируют рекомендовать людям с ослабленным иммунитетом через полгода после первой вакцинации.

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