Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,9 млн

Антилидерами по общему числу заразившихся, как и ранее, остаются Штаты, Индия и Бразилия.

По состоянию на начало сегодняшнего дня на планете насчитывалось уже 172 985 880 инфицированных ковидом. Несмотря на то, что в большинстве регионов заболеваемость уверенно идет на спад, эти цифры продолжают расти с каждым днем.

Об этом сообщает Worldometer.

На сегодня число умерших от ковида и его осложнений уже почти достигло 3,722 миллионов человек.

В то же время ВОЗ констатируют, что заболеваемость в мире постепенно снижается. Быстрее всего падает прирост зараженных в Европе. Эксперты связывают это с быстрыми темпами вакцинации.

При этом в странах Южной Америки наблюдается рост заболеваемости и смертности. Страны этого региона регулярно сообщают ВОЗ о наиболее высоких показателях смертности среди заразившихся граждан и эти цифры продолжают расти.

Ранее Курсор сообщал, что американские СМИ сообщили о новых доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.