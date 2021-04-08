Число жертв COVID в мире приближается к 3 миллионам

С начала пандемии в мире зафиксировали более 133 млн случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире зафиксировали 133 725 566 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Только по официальным данным от последствий и осложнений ковида умерли 2 901 737 человек. Реальные цифры могут быть куда выше, уверяют ученые, ведь далеко не все люди обращаются за помощью.

В общей сложности за время пандемии выздоровели 107 842 556 человек.

С начала новых суток зафиксировано 49 834 новых случая, умер 1331 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (31 637 243), Бразилия (13 197 031) и Индия (12 928 574).

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.