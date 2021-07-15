Как распознать заражение штаммом Дельта: врачи назвали явные признаки

При инфицировании у ряда пациентов проявлялись не свойственные ковиду симптомы.

Эксперт ВОЗ Наталья Виноград предупредила, что симптомы нового штамма Дельта очень легко спутать с простудными заболеваниями, так как установлено, что при инфицировании у пациента появляются симптомы, которые ранее считались не свойственными коронавирусу, в частности, это першение в горле, насморк, мигрени.

Об этом пишет УНИАН.

Эксперт констатировала, что сейчас уже несколько десятков стран сообщили об обнаружении нового штамма на своей территории и это число будет расти. Во-первых, этот вирус очень заразный быстро распространяется, а во-вторых, даже карантин и жесткие ограничительные меры не могут долго держать мир в изоляции и потому число путешествий снова растет.

Она также отметила, что Дельта, наравне с симптомами ОРВИ, может вызывать интоксикацию, рвоту и диарею.

Потому специалист призвала внимательно относиться к любым симптомам и ухудшению здоровья.

Ранее Курсор писал, что новый COVID-штамм Дельта обнаружен уже в 10 странах.

Также мы сообщали, что индийский штамм COVID-19 уже добрался до Беларуси.