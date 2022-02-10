Эксперты рассказали, как штамм Омикрон может повлиять на мужское здоровье

Штамм Омикрон коронавирусной инфекции в настоящее время является доминирующим во всем мире, и, хотя он более мягкий, он все же может вызывать тяжелые и неожиданные последствия для организма человека. В том числе, сказаться на мужском здоровье

О том, как Омикрон может повлиять на мужское здоровье, рассказали эксперты.

Об этом сообщает lenta.ua.

Данные показывают, что вирус может проникать и, следовательно, вызывать повреждение кровеносных сосудов полового органа. Коронавирус проникает в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов, находящихся во многих органах, что может помешать их нормальной работе.

Исследователи из Майами заявили, что «Covid-19 может вызвать широко распространенную эндотелиальную дисфункцию в системах органов, помимо легких и почек… включая половой орган».

Исследование 3400 человек, проведенное Университетским колледжем Лондона, показало, что из 200 сообщенных длительных симптомов Covid меньший половой орган был одним из более редких.

Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, почти у 5% мужчин произошло уменьшение размера полового органа. Медики говорят, что это, вероятно, эффект домино из-за повреждения вирусом его кровеносных сосудов.

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Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

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