Франция советует смешивать вакцины из-за опасений свертывания крови

ВОЗ заявляет, что еще слишком рано говорить о том, можно ли рекомендовать такое смешивание.

В пятницу представители французского здравоохранения заявили, что люди в возрасте до 55 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, должны получить другие вакцины для второй вакцины из-за чрезвычайно редкого риска нарушения свертываемости крови.

Об этом пишет INDEPENDENT.

Ожидается, что Германия будет рекомендовать аналогичную стратегию доз для людей в возрасте до 60 лет. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что еще слишком рано говорить о том, рекомендовать ли такое смешивание вакцин, а Европейское агентство по лекарственным средствам посоветовало не вводить какие-либо возрастные ограничения для использование вакцины AstraZeneca.

Французские власти заявили, что вакцина британо-шведской фармацевтической компании остается центральным элементом ее стратегии вакцинации, и призвали пожилое население продолжать принимать ее, поскольку больницы Франции борются с очередным всплеском пациентов с COVID-19.

«Это эффективная вакцина», — сказал журналистам Доминик Ле Гулюдек, президент Высшего управления здравоохранения Франции. «Если мы хотим выиграть битву с вирусом, мы должны использовать все оружие в нашем распоряжении».

Курсор сообщал, что чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом.

Ранее Курсор писал, что Нахман Эш заявил что в масках на пустых улицах нет никакого смысла. Эш заявил в четверг, что, по его мнению, людям нет необходимости носить маски на улице, когда они одни, и что официальные лица будут обсуждать этот вопрос после Песаха.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Курсор сообщал, что минздрав Израиля готовится вакцинировать детей от 12 до 15 лет.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране.