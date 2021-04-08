Германия установила рекорд: более 650 тысяч прививок в день

Немецкие медики существенно нарастили темпы вакцинации от коронавируса, установив абсолютный рекорд. Это стало возможным благодаря тому, что делать прививки от ковида теперь могут медики общей практики.

Об этом пишет DW со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Так, за вчерашний день в стране было введено около 656 000 доз вакцин — это на 290 000 больше, чем днем ​​ранее.

На сегодня к ​​кампании вакцинации уже подключились около 35 тысяч врачебных практик.

На сегодня одну дозу получили 13,8% населения, обе — 5,7%.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.