Испания начала принимать туристов, полностью привитых от COVID-19

Страна открыла свои границы для граждан, которые могут подтвердить, что иммунизированы и не несут угрозы.

С сегодняшнего дня Испания наконец-то начинает принимать туристов из других стран на своих курортах. Попасть в страну могут все вакцинированные одобренными европейским регулятором вакцинами, а также привитые двумя китайскими препаратами. которые считаются безопасными и эффективными и широко используются в мире. При этом вакцинацию российскими препаратами Испания не признает.

Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Местный минздрав отметил, что для того, чтобы отдохнуть или попутешествовать по Испании, туристы должны изначально предоставить справки о вакцинации. Вторая доза препарата при этом должна быть получена хотя бы за 14 дней до поездки или ранее.

При этом в Испании по-прежнему не ждут граждан Индии, ЮАР и Бразилии — им закрыли въезд из-за высокой опасности завоза в страну новых опасных штаммов.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.