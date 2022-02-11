Исследование: COVID-19 значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

После первых 30 дней после заражения люди с COVID-19 подвергаются повышенному риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, охватывающих несколько категорий.

С начала 2020 года стало известно, что COVID-19 вызывает огромное количество сердечно-сосудистых проблем, включая образование тромбов, сердечную недостаточность, воспаление сердца и многое другое.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

В новом исследовании оценивались сердечно-сосудистые исходы у выздоровевших пациентов, зараженных COVID-19, через год после их выздоровления. Исследование, в ходе которого были проанализированы медицинские записи более 11 миллионов американцев, показало, что риск развития 20 различных сердечно-сосудистых проблем был «значительным» у тех, кто переболел COVID-19 годом ранее, по сравнению с теми, кто не был заражен вирусом.

«После первых 30 дней после инфицирования у лиц с COVID-19 повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний по нескольким категориям, включая цереброваскулярные нарушения, дизритмии, ишемическую и неишемическую болезнь сердца, перикардит, миокардит, сердечную недостаточность и тромбоэмболическую болезнь», — говорится в исследовании.

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