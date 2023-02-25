Как долго люди с коронавирусом заразны — ученые обновили данные

Исследовательская группа проводила подробные ежедневные тесты начиная с того момента, когда люди были уже заражены SARS-CoV-2, чтобы проверить, сколько вируса они выделяли. Полученные данные показали, что большинство людей люди не заразны до появления симптомов. При этом трети инфицированных могут заразить других в течение первых пяти дней после появления симптомов. Этот период таким образом признан самым опасным и в течение этого периода зараженному лучше уйти на самоизоляцию.

Поэтому тесты могут плохо определять начало инфекционности и подтверждать заболевание, когда человек уже не заразен и может безопасно покинуть изолятор.

Автор исследования, профессор Аджит Лалвани рассказал, что ученые внимательно наблюдали за людьми в их домах с момента, когда они впервые подверглись воздействию вируса. Они фиксировали момент, когда у них развилась инфекция и когда кончилась. С помощью специальных ежедневных тестов для измерения количества вируса (не только ПЦР) и ежедневных записей симптомов, они и смогли определить окно, в котором люди заразны.

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