Как иммунитет борется с коронавирусом: врачи выяснили новый факт

Группа экспертов из Университета Ньюкасла пришла к выводу, что иммунитет начинает борьбу с коронавирусом именно в носу, поскольку он представляет для инфекции лучшую возможность для «входа» в организм. Об этом сообщает издание Nature.

По словам экспертов, клетки в носу очень уязвимы для различных инфекций, в том числе и для коронавируса. После заражения они накапливают больше количество вирусного материала, а потому распространяют его посредством чихания.

Как рассказал доктор Кристофер Дункан, возглавлявший исследование, результаты могут помочь лечить коронавирус на ранних стадиях заболевания. Так, исход «битвы в носу» предопределяет, как болезнь будет протекать у пациента.

По словам Дункана, иммунная реакция на коронавирус в носу более сильная, чем на другие респираторные инфекции.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.

Еще напомним, что стало известно, насколько эффективна вакцина Johnson & Johnson.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.