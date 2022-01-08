Как иммунитет борется с коронавирусом: врачи выяснили новый факт

Группа экспертов из Университета Ньюкасла пришла к выводу, что иммунитет начинает борьбу с коронавирусом именно в носу, поскольку он представляет для инфекции лучшую возможность для «входа» в организм. Об этом сообщает издание Nature.
По словам экспертов, клетки в носу очень уязвимы для различных инфекций, в том числе и для коронавируса. После заражения они накапливают больше количество вирусного материала, а потому распространяют его посредством чихания.
Как рассказал доктор Кристофер Дункан, возглавлявший исследование, результаты могут помочь лечить коронавирус на ранних стадиях заболевания. Так, исход «битвы в носу» предопределяет, как болезнь будет протекать у пациента.
По словам Дункана, иммунная реакция на коронавирус в носу более сильная, чем на другие респираторные инфекции.
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