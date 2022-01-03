Ученые назвали первый признак заражения штаммом Омикрон

Боль в горле может быть симптомом заражения новым штаммом.

Как правило, симптомы нового штамма коронавируса Омикрон проявляются на 5-6 день. Хотя иногда болезнь начинается бессимптомно и человек может не подозревать о заражении «Омикроном».

Важно очень внимательно относиться к здоровью и замечать изменения. Ведь простая на первый взгляд боль в горле может свидетельствовать о заражении «Омикроном». Об этом заявил профессор Тим Спектор, — передает Мanchester evening news.

По его словам, этот симптом быстро проходит и на его смену приходят новые. Данный период продолжается от двух до трех дней.

Профессор сказал, что особенно агрессивно штамм ведет себя в первую неделю после того, как попадет в организм. Первый же день болезни является самой острой фазой заболевания.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выявили нетипичный симптом для коронавируса у штамма Омикрон.

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