Картина Рембрандта веками скрывала удивительную тайну

Ученые изучали накопление краски, из которой состоит самая большая картина Рембрандта по названию «Ночной дозор», в ходе чего обнаружили неожиданную молекулу.

Об этом сообщает Science Alert.

Известно, что благодаря слоям пигментов и других сред краски могут различаться по химическому составу. Кроме сканирования поверхности шедевра, специалисты, работающие над реставрационным проектом «Операция «Ночной дозор», взяли мельчайшие образцы сквозь слои знаменитой картины.

В 2021 году макро-рентгенографическое картирование зафиксировало оригинальный эскиз Рембрандта в окончательной версии «Ночного дозора». Направляя рентгеновские лучи на картину, технология заставляет пигменты поглощать, а затем излучать свет высокой энергии контрольным образом. Это определяет распределение различных элементов в отдельных слоях.

Это сопоставление обнаружило многие мелкие детали, которые изменились по сравнению с первоначальным эскизом и превратились в то, что наблюдатель видит сегодня. Однако не только изображения привлекли внимание исследователей. Метод, называемый порошковой рентгеновской дифракцией, обнаружил наличие формиатов свинца, в том числе редкого формиата свинца (II), Pb(HCOO) 2.

Само наличие свинца не удивляет, потому что он обычно использовался во времена художника для создания белых и желтых пигментов. Однако эту конкретную категорию соединений свинца обнаружили лишь в исследованиях, моделирующих старение старых красок, а не в самих старых картинах.

«Мы не только обнаруживаем формиаты свинца, но и идентифицируем их в областях, где нет пигмента свинца, белого или желтого. Мы думаем, что они, вероятно, быстро исчезают, поэтому до сих пор они не были обнаружены на картинах старых мастеров», — объясняет фотохимик Французского национального центра научных исследований Виктор Гонсалес.

По словам исследователей, Рембрандт смешал оксид свинца (II) со своей краской из льняного масла для более светлых красок, чтобы те высохли. Взаимодействие с другими молекулами с течением времени превратило его в формиаты свинца. Одновременно с этим не исключено, что эти форматы могли образоваться вследствие предыдущих усилий по восстановлению.

Известно, что в ходе прошлых попыток реставрации картина существенно изменилась, потому что она в действительности не изображает ночную сцену. Слои лака, смешанные с грязью, затемнили сцену, что в итоге привело к ее упомянуто названию к концу XVIII века.

Официальное название картины — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга». Участники «Операции «Ночной дозор» сейчас изучают, как удалить эти слои лака, не нарушив оригинальную картину под ними.

«Курсор» сообщал, что ученые сделали уникальное открытие, связанное с картиной Леонардо да Винчи.