Китай одобрил вакцину для детей до трех лет

В Киев официально разрешено экстренное применение вакцины Sinovac для малолетних детей до трех лет. накануне регулятор принял такое решение, несмотря на то, что ни в одной стране мира еще не решились на столь радикальные шаги

Представитель фармкомпании сообщил, что вакцина признана безопасной для детей до трех лет. При этом неясно насколько быстро кампания по вакцинации малышей может быть запущена, ведь, вероятнее всего, помимо прочего, она столкнется также с сопротивлением общественности.

Ранее Евроагентство по лекарственным средствам официально допустила к использованию для вакцинации детей 12-15 лет препарат Pfizer, который по заверениям производителей на 100% эффективен для этой возрастной группы.