Китай опроверг предположение ВОЗ об утечке ковида из лаборатории

13:50, Сегодня
Коронавирус, Мировые новости
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Коронавирус, Китай
Фото: canva.com

Китайские эксперты советуют ВОЗ не терять время на неправдоподобные теории и лучше потратить его на изучении версии о завозе вируса в Китай.

Китай категорически не согласен с суждениями ВОЗ и считает, что версия о том, что коронавирус был изобретен в Ухане в лабораториях и потом вырвался наружу, не стоит потраченного на ее отработку времени.

Об этом сообщает AFP.

Вместо этого Китай считает, что вирус был завезен в Китай и призывает ВОЗ изучить именно эту версию происхождения ковида, так как очевидно, по их словам, что вирус был «рожден» в другой стране.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заверил, что страна передала международным экспертам все имеющиеся у них данные о вирусе, не скрывая при этом ни единого факта.  Более того, по его мнению, вопрос происхождения вируса многие пытаются перенести в политическую плоскость, очернив тем сам Китай.

Ранее Курсор сообщал, что Администрация Джо Байдена намерена добиться правды и выяснить источник происхождения коронавируса COVID-19.

Автор материала:
Тали Малкина

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