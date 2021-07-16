Китай опроверг предположение ВОЗ об утечке ковида из лаборатории

Китай категорически не согласен с суждениями ВОЗ и считает, что версия о том, что коронавирус был изобретен в Ухане в лабораториях и потом вырвался наружу, не стоит потраченного на ее отработку времени.
Об этом сообщает AFP.
Вместо этого Китай считает, что вирус был завезен в Китай и призывает ВОЗ изучить именно эту версию происхождения ковида, так как очевидно, по их словам, что вирус был «рожден» в другой стране.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заверил, что страна передала международным экспертам все имеющиеся у них данные о вирусе, не скрывая при этом ни единого факта. Более того, по его мнению, вопрос происхождения вируса многие пытаются перенести в политическую плоскость, очернив тем сам Китай.
Ранее Курсор сообщал, что Администрация Джо Байдена намерена добиться правды и выяснить источник происхождения коронавируса COVID-19.