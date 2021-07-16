Китай опроверг предположение ВОЗ об утечке ковида из лаборатории

Китайские эксперты советуют ВОЗ не терять время на неправдоподобные теории и лучше потратить его на изучении версии о завозе вируса в Китай.

Китай категорически не согласен с суждениями ВОЗ и считает, что версия о том, что коронавирус был изобретен в Ухане в лабораториях и потом вырвался наружу, не стоит потраченного на ее отработку времени.

Об этом сообщает AFP. Вместо этого Китай считает, что вирус был завезен в Китай и призывает ВОЗ изучить именно эту версию происхождения ковида, так как очевидно, по их словам, что вирус был «рожден» в другой стране.