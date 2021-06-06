Лондон призвал вакцинировать весь мир к 2022 году

Британия предлагает незамедлительно передавать все лишние вакцины бедным странам, чтобы совместными усилиями уже в следующем году покончить с пандемией.

Британский премьер Борис Джонсон обратился к лидерам G7 с призывом приложить максимум усилий, чтобы к концу 2022-го привить от ковида весь мир и забыть о карантине.

Об этом пишет Belfast Telegraph.

Он отметил, что весь мир должен сплотиться в борьбе с общей бедой и делиться вакцинами через различные механизмы, так как сейчас очевидно, что у многих стран в разы больше препаратов, чем им нужно, тогда как другие не могут вакцинировать даже самые уязвимые группы. И эта общая проблема так как бедные страны потом станут рассадниками инфекции.

Если победить ковид удастся к 2022 году, Джонсон уверяет что это станет самым великим достижением в истории медицины.

Ранее, как сообщал Курсор, министр по вопросам вакцинации Надхим Захави констатировал, что половина взрослого населения Британии уже получила две дозы прививки против коронавируса и потому могут считаться полностью защищенными от ковида.