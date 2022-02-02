Статистика COVID-19: в Израиле растет заболеваемость новым подвидом мутации Омикрон

За прошедшие сутки более 60 тысяч израильтян заразились коронавирусом, из которых почти 300 заразились новым подвидом Омикрона — штаммом BA2.

На сегодняшний день в Израиле выявлено около 297 случаев заболевания штаммом коронавируса BA2, сообщила в среду утром глава службы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения д-р Шарон Алрой-Прайс.

Об этом пишет JPost.

Двенадцать пациентов с этой мутацией уже выздоровели, и ни один из них не относится к варианту Омикрон.

Она также заявила, что Министерство здравоохранения пока не знает о повторных случаях заражения, связанных с новым штаммом. «Для того чтобы недавно выздоровевший человек заразился похожим вирусом, он должен отличаться настолько, чтобы антитела в организме не защитили его от него», — пояснила она.

За прошедшие сутки в Израиле из 230 715 человек 60 329 получили положительный результат на новый коронавирус.

Рекордное количество людей с COVID-19 — 1 085 человек — находятся в тяжелом состоянии, 260 человек — на респираторах.

Из 8 926 человек, умерших на данный момент от коронавируса в Израиле, 122 человека умерли за последние сутки.

Вчера кабинет по коронавирусу принял поправки к ограничениям «Зеленого пропуска», фактически отменив «Зеленый пропуск» для всех мероприятий, кроме мероприятий высокого риска, по рекомендации Министерства здравоохранения.

Курсор ранее писал, что израильский противовирусный препарат от COVID-19 показывает впечатляющие результаты. В борьбе с COVID-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Кроме того, кабинет министров Израиля по коронавирусу рассмотрит вопрос об отмене Green Pass. Кабинет министров Израиля по коронавирусу соберется во вторник, чтобы обсудить планы по отмене некоторых ограничений на общественную деятельность, включая возможное прекращение действия системы «Green Pass».

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