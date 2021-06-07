Moderna подала заявку в ЕС на использование своей COVID-вакцины для подростков

20:30, Сегодня
Коронавирус, Мировые новости
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Вакцинация от COVID-19
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Американские производители считают, что их препарат безопасен для детей и сможет уберечь их от инфицирования.

Фармкомпания Moderna сегодня официально направила в европейский регулятор заявку на разрешения на использование вакцины от коронавируса для подростков 12-16 лет. Такое же разрешение было запрошено и у профильных служб Канады.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Исполнительный директор компании Стефан Бансель. выразил уверенность, что препарат поможет быстрее преодолеть пандемию и заверил в эффективности вакцины. Он также заявил о намерении подать в скором времени аналогичную заявку регулятору США.

Он также отметил, что вакцина почти завершила полный цикл испытаний. В ходе клинических тестов было выяснено, что после доз вакцины случаев инфицирования ковидом не возникает.

Напомним, ранее Курсор писал, что Евроагентство по лекарственным средствам официально допустила к использованию для вакцинации детей 12-15 лет препарат Pfizer, который по заверениям производителей на 100% эффективен для этой возрастной группы

Автор материала:
Тали Малкина

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