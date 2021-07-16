На Филиппинах впервые обнаружен Дельта-штамм коронавируса

Минздрав Филиппин сообщил о первых случаях заражения Дельта-мутацией и смерти от нее.

Министерство здравоохранения заявило в пятницу, что Филиппины подтвердили свои первые местные случаи передачи более заразного варианта коронавируса Дельта, при этом один человек умер от этой болезни.

Об этом пишет Al Jazeera.

Заместитель министра здравоохранения Мария Розарио Верджер сообщила на пресс-конференции, что из 16 новых случаев COVID-19, заразившихся вариантом Delta, 11 были отмечены как местные.

По словам Верджер, один из пациентов с этим вариантом умер 28 июня, когда его доставили в больницу в столице страны Маниле.

Пятеро из тех, кто дал положительный результат, были филиппинцами, вернувшимися из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Соединенного Королевства.

Филиппинские власти изо всех сил пытаются остановить распространение этого варианта в обществе после того, как он вызвал всплеск инфекций в регионе.

Вариант, впервые обнаруженный в Индии, был назван ключевым фактором роста числа случаев не только в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Соединенном Королевстве.

Ранее Курсор писал, что представитель Pfizer в Израиле заявил, что вакцина от COVID-19 эффективна против штамма Дельта. По данным ВОЗ впервые обнаруженный в Индии, штамм коронавируса Дельта (Delta) становится доминирующим в мире версией коронавируса.

Ученые из Европы предрекают новую масштабную волну заболеваемости COVID-19. Ученые из Европейского центра по профилактике и контролю за заболеваниями полагают, что уже к сентябрю этого года на Дельта-штамм коронавируса будет приходиться не менее 90% всех случаев инфицирования COVID-19 в Европе.