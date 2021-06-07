На Мальте за сутки не обнаружили ни одного случая COVID

Более одиннадцати месяцев напряженной борьбы с вирусом принесли Мальте первый успех — за минувшие сутки ни единого нового инфицированного. Глава миндравоохранения Мальты Крис Фирн поздравил граждан с этим событием, однако отметил, что до завершения пандемии еще слишком далеко, потому стоит, как и ранее, сохранять дисциплину и проявлять ответственность.

Об этом министр написал в Twitter.

Отметим, на сегодня на Мальте хотя бы одну прививку от ковида уже получили более 70% жителей. Ранее Фирн уже заявлял, что его страна вот-вот станет первым государством, где будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса.

В Минздраве также уточнили, что по их подсчётам на Мальте вакцины вводятся каждые пять секунд.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.