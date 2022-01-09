Назвали симптомы штамма Омикрон, при которых нужно срочно обращаться к врачу

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США назвали симптомы заболевания штаммом Омикрон, при которых необходимо срочно обращаться к врачам за помощью. Об этом сообщил МЗ Украины в Facebook.

По словам врачей, особенность этого штамма в более высокой заразности. Привитые от коронавируса граждане также могут подцепить Омикрон и передавать его другим людям даже при отсутствии симптомов ухудшения здоровья.

«Несмотря на то, что «Омикрон» вызывает более мягкое течение заболевания, врачи допускают, что в некоторых случаях инфекция может стать очень тяжелой.

Опасные симптомы штамма «Омикрон»:

— осложненное дыхание;

— постоянная боль или давление в груди;

— спутанность сознания, дезориентация;

— неспособность проснуться или бодрствовать;

— бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей.

К характерным симптомам врачи также относят сильную усталость, першение в горле, сухой кашель и боли в мышцах», — сказано в сообщении.

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